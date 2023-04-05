ضبط سائق بحوزته كيلو مواد مخدرة في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، لإتجاره بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي تفيد بضبط المدعو «هانى. ر»، 47 عاما سائق، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بحوزته مواد مخدرة.

وانتقلت وحدة بحث جنائي لموقع البلاغ، وتم ضبط المتهم وبحوزته 850 جرامًا من مخدر الشابو، وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين، وأدوات للتعاطي، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها بدائرة القسم والهاتف المحمول وأدوات التعاطي للعمل بها والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الأبيض "مطواة" لحماية تجارته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.