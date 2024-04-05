إسرائيل: فصل ضابطين بسبب خطأ جسيم أدى لقصف قافلة مساعدات تابعة لوورلد سنترال كيتشن

قالت إسرائيل إنها فصلت ضابطين من الخدمة بعد تحقيق تناول استهداف قافلة مساعدات تابعة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن يوم الاثنين الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقرر رئيس هيئة الأركان العامة فصل القائد المسئول، ورئيس أركان اللواء المسئول، حسبما أعلن الجيش اليوم الجمعة، وذكرت تقارير أخرى أن تقارير إعلامية ذكرت أنه تم تحذير قادة آخرين.



ولم تحدد القوات المركبات المعنية باعتبارها مرتبطة بمنظمة وورلد سنترال كيتشن.



وبحسب تقرير إعلامي، "تشير نتائج التحقيق إلى أن الهجوم لم يكن من المفترض أن يحدث".



وخلص التحقيق إلى أن "القوات الإسرائيلية حددت هوية مسلحين في إحدى شاحنات المساعدات، واعتقد قائد أن أعضاء بحركة حماس داخل المركبة".



وذكر التحقيق أن "الضربة التي أصابت مركبات المساعدات خطأ جسيم ناجم عن إخفاق خطير بسبب تحديد هدف خاطئ، وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم مناقض لإجراءات التشغيل القياسية".



كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، شارك نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر أمس الخميس، وقال: "إنها مأساة هذا حدث خطير، نحن مسئولون عنه وما كان ينبغي أن يحدث وسنتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى".



وجددت الحادثة، التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين، دعوات الغرب إلى توخي إسرائيل الحذر في التعامل مع أرواح المدنيين في غزة، ودفعت بعض النواب البريطانيين إلى المطالبة بتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل.