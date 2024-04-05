اتهم رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ميليشيات جماعة الحوثي بخدمة المشروع الإيراني ‏التوسعي في المنطقة تحت ذريعة نصرة الأشقاء في قطاع غزة‎.‎

وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» ‏مساء الخميس، إن الحوثيين «لا قضية لهم اليوم سوى محاصرة المدن اليمنية ومنع تصدير النفط، ومحاصرة ‏المحافظات من خلال قطع الطرق، وتفجير المنازل على سكانها داخل مناطق سيطرتهم -ربما أسبوعيا- بسبب ‏معارضة الناس لمشروعهم».‏

ولفت إلى تفجير الحوثي منزلا مأهولا بأسرة مكونة من 9 أشخاص خلال الشهر الماضي؛ بسبب معارضتهم ‏لمشروعهم، متابعا:«الحوثي ليس لهم قضية، وليس لها علاقة بخدمة القضية الفلسطينية، بدليل أن قائد الحرس الثوري ‏الإيراني صرح بأن أحداث 7 أكتوبر؛ كانت ردا على مقتل قاسم سليماني».‏

ووصف حصار الحوثي لمدينة تعز بـ «الكارثة الإنسانية بكل المقاييس» موضحا أن الحكومة وضعت فك الحصار ‏عن 4 ملايين مواطن على رأس أولوياتها،‎ ‎والذي كان شرطًا أساسيًا في الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي ووافقت ‏عليها الحكومة الشرعية‎.‎

وأوضح أن الحكومة الشرعية التزمت بشروط الهدنة التي تضمنت وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء ‏الحديدة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى.

ونوه إلى التزام الحكومة بفتح مطار صنعاء، بينما استغل الحوثيون فتح ميناء ‏الحديدة وجنوا مئات المليارات من فتح الميناء على اعتبار أنهم سيدفعون مرتبات الموظفين ولم يدفعوها، مضيفا أنهم كذلك لم ‏يفتحوا طرق تعز المحاصرة حتى اللحظة.‏