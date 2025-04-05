ماكرون يعلن عن قمة ثلاثية بالقاهرة لبحث الوضع الطارئ في غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "أكس" عزمه التوجه إلى مصر استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما وصفه بـ"الحالة الطارئة في غزة".

وأكد ماكرون في منشوره باللغة العربية، أن زيارته ستشهد عقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، لبحث سبل التهدئة واحتواء التصعيد في القطاع.

رداً على الحالة الطارئة في غزة، وفي إطار الزيارة التي أستعد للقيام بها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري وملك الأردن. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 5, 2025

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.

وتسعى فرنسا، إلى دفع جهود التهدئة عبر التنسيق مع القوى الإقليمية المؤثرة، وعلى رأسها مصر والأردن، من أجل إيجاد مخرج سياسي يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتُعد هذه القمة الثلاثية مؤشراً على رغبة باريس في تعزيز دورها كوسيط في النزاعات الإقليمية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية انقساماً حاداً بشأن مقاربات التعامل مع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تتطرق القمة إلى قضايا إنسانية عاجلة، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الدبلوماسية الممكنة لاستئناف مفاوضات السلام.