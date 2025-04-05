حقق فريق البنك الأهلي الفوز مساء اليوم السبت أمام زد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل عن طريق سعيدو سيمبوري في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل زد عن طريق شادي حسين في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أتيحت فرصة التسجيل لأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي بعدما احتسبت ركلة جزاء في الدقيقة 77 ونتجت عن ذلك طرد محمد أشرف لاعب زد، لكن أهدرها أسامة فيصل.

وفي الدقيقة 82 يستغل ياو أنور النقص العددي لفريق زد ويسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي ليحقق 3 نقاط غالية.

وبهذه النتيجة، يصل فريق البنك الأهلي للنقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتجمد رصيد زد عند نقطة واحدة في مؤخرة ترتيب المسابقة.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: "البنك الأهلي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، المصري، وزد".