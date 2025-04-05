دارديري يصعد لنصف نهائي مراكش ويضرب موعدًا مع كارباييس

تأهل الإيطالي لوتشيانو دارديري إلى نصف نهائي بطولة مراكش المفتوحة للتنس، بعدما تفوق على نظيره التشيكي فيتو كوبريتشا، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الإسباني روبرتو كارباييس.

واحتاج دارديري إلى ساعتين فقط لحسم المواجهة، حيث تفوق بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2، ليضمن مكانه بين الأربعة الكبار في البطولة المقامة على الملاعب الترابية بالمغرب.

وسيواجه الإيطالي في الدور نصف النهائي الإسباني روبرتو كارباييس، الذي تأهل هو الآخر بعد تغلبه على البرتغالي نونو بورجيس بنتيجة 6-4، 6-4.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي تجمع بين دارديري وكارباييس في بطولات رابطة محترفي التنس، رغم أنهما التقيا سابقًا في مناسبتين ضمن بطولات التحدي (تشالنجر)؛ حيث تفوق الإسباني في إشبيلية عام 2021، ثم كرر الانتصار في جران كناريا عام 2022.