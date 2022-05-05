ارتفاع حاد لأسعار النفط بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي

رغم الارتفاع غير المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 نيسان/أبريل الماضي، ارتفعت أسعار الخام بشدة اليوم الأربعاء مدفوعة بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم عدة إجراءات، بينها حظر تدريجي على استيراد النفط الخام الروسي خلال ستة أشهر، والمنتجات المكررة بنهاية العام الحالي.

كما اقترحت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، استبعاد سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، وبنكين آخرين، من نظام تسوية المعاملات الدولية"سويفت" كجزء من الموجة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 58ر5 دولار أي بنسبة 5ر5% إلى 79ر107 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 5ر5 دولار أي بنسبة 23ر5% إلى 47ر110 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 302ر1 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنحو 830 ألف برميل فقط. وكان المخزون ارتفع خلال الأسبوع السابق المنتهي يوم 22 نيسان/أبريل الماضي بمقدار 700 ألف برميل.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 23ر2 مليون برميل، بزيادة قدرها مليون برميل تقريبا عن التوقعات، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 344ر2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى التراجع بمقدار 589 ألف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء تراجع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 48ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 46ر4 مليون برميل ومخزون البنزين بمقدار 5ر4 مليون برميل.