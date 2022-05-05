مصدر حكومي يمنى يطالب الأمم المتحدة بالتحرك لردع الانتهاكات والخروقات الحوثية للهدنة

طالب مصدر حكومي يمنى، منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالتحرك الجاد والحقيقي لردع الانتهاكات والخروقات الحوثية المستمرة والمتصاعدة للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبا" عن المصدر اليمنى، إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات الحوثية السافرة التي بلغت ذروتها في استهداف إدارة أمن ‎تعز بالطيران المسير، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم مدنيين وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.

وأكد المصدر اليمنى، ان الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لجهود السلام.

وأوضح أن استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية وعدم احترامها للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، وتنصلها عن تنفيذ الالتزامات القائمة بموجبها وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز، تمثل نهج وسلوك المليشيا وداعميها في تقويض كل فرص السلام والحل السياسي للازمة اليمنية.. مشددا على ضرورة رفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز بموجب بنود الهدنة.