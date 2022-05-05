أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق بسبب العواصف الترابية، فيما دعت الى تجنب الخروج من المنازل وخاصة المصابين بأمراض مزمنة كالربو.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية وأقسام الطوارئ مستنفرة، وتم تسجيل الكثير من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظات البلاد»، مبيناً، أن «محافظة بغداد سجلت أكثر من 2000 حالة اختناق ووفاة واحدة».

وأضاف، أن «هذه الإحصائية ليست نهائية»، مشيراً الى أن «مجموع حالات الاختناق التي حصلت في بغداد وباقي المحافظات هي أكثر من 5 آلاف حالة»

وتابع، أن «أكثر الحالات هي متوسطة إلى بسيطة وغادر أغلبهم بعد تلقي العلاج»، موضحاً أن «أكثر الحالات المصابة تعاني من امراض مزمنة كالربو، إضافة إلى كبار السن الذين لديهم مشاكل صحية».

وأكد البدر، على عدم وجود أي مشكلة في توفير العلاج المطلوب مثل الأكسجين الطبي، لافتاً، الى أن المؤسسات الصحة مازالت مستمرة في استقبال المصابين بحالات اختناق.

ودعا المتحدث باسم الوزارة العراقية، الذين يعانون من أمراض الربو، إلى تجنب الخروج من المنازل أو ارتداء الكمامة أو قطعة قماش مبللة ووضعها على الأنف والفم.