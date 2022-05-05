 رئيس الأركان اليمني: مليشيا الحوثي لا يمكنها العيش إلا وسط الحروب والدمار والمتاجرة بدماء الشعب - بوابة الشروق
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رئيس الأركان اليمني: مليشيا الحوثي لا يمكنها العيش إلا وسط الحروب والدمار والمتاجرة بدماء الشعب

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 10:48 م
أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة باليمن، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن مليشيا الحوثي الإيرانية تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذا لأجندة إيران، مشيرا إلى خروقات المليشيا المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال تفقد بن عزيز قوات الجيش اليمني، في المنطقة العسكرية الثالثة، حيث أشاد بصمود منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف الجبهات والتى ستتوج بالنصر على قوى الشر.

وقال "إن طريق النصر وتحقيق الأهداف في المجتمعات يبدأ عندما يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته ويؤديها مستشعراً للأمانة الملقاة على عاتقه، ويستحث الخطى ويشحذ العزائم والهمم"، محذراً من ثقافة التبرير للأخطاء والتقصير في الأعمال.

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