وقع قادة أحزاب الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة المحافظين، الاثنين، اتفاقاً ائتلافياً من المقرر أن يُمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة.

ويأتي هذا فيما تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، الثلاثاء، حسبما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني، إذ سيتولى فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رسمياً منصب المستشار الألماني الجديد.

ويجتمع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط، لتوقيع الاتفاق المكون من 144 صفحة، والذي توصلوا إليه الشهر الماضي، ويحمل عنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا"، والذي يُفترض أن يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة المقبلة بحسب موقع الشرق" الإخباري.

وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، وهي بالكاد تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً.

ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة.

ويُعد تشكيل حكومات ائتلافية في ألمانيا، أمر معتاد، حيث يتم إنجاز ذلك على مرحلتين، تبدأ بالمحادثات التمهيدية التي تعقدها الأحزاب، ثم يعقبها محادثات رسمية بهدف تشكيل الائتلاف.

وسبق أن حكم الاتحاد والديمقراطيون الاجتماعيون ألمانيا معاً، مرة واحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم في ثلاث من أصل أربع فترات للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي قادت البلاد في الفترة من عام 2005 إلى عام 2021، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

تشكيل الحكومة

وفي إطار تشكيل الحكومة، سيبقى بوريس بيستوريوس، المؤيد القوي لأوكرانيا، وزيراً للدفاع في الائتلاف الجديد الذي يقوده ميرتس، بينما تستعد أكبر ديمقراطية في أوروبا، لضخ مئات المليارات من اليورو في جيشها.

ورُشّح بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، حسبما وصفته "فاينانشيال تايمز" ليكون واحداً من سبعة وزراء من الحزب للانضمام إلى حكومة ميرتس، الذي سيتولى منصب المستشارية، الثلاثاء.

ومن بين مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآخرين، الزعيم المشارك لارس كلينجبيل، الذي سيصبح نائباً للمستشار ووزيراً للمالية، وبيربل باس، النائبة البارزة التي ستصبح وزيرة للعمل.

وبصفته وزيراً للدفاع في عهد المستشار السابق، أولاف شولتز، جسّد بيستوريوس الدعم العسكري الألماني لكييف منذ أن شنّت روسيا غزو أوكرانيا في 2022.

وسيتولى بيستوريوس مسؤولية تسريع تحديث الجيش الألماني، الذي بدأ فعلياً في عام 2022، عندما أعلن شولتز "نقطة تحول تاريخية" في السياسة الدفاعية الألمانية، وأنشأ صندوقاً خارج الموازنة العامة بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز جيشها.

وقد حظي هذا الجهد بدفعة قوية في الأسابيع التي أعقبت فوز حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي في انتخابات فبراير الماضي، إذ أبرم الزعيم المحافظ، الذي رفض سابقاً تغيير سقف الاقتراض الدستوري للبلاد، اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه الوحيد القابل للاستمرار في الائتلاف، لإعفاء معظم الإنفاق الدفاعي، ما يُسمى بكبح الديون.

وبرّر ميرتس تراجعه المفاجئ بالإشارة إلى التدهور السريع في العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتهديد المتزايد من روسيا، وقدّر خبراء اقتصاديون أن القوات المسلحة الألمانية بحاجة إلى أكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة.