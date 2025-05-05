الغرف السياحية: مبادرة دعم السياحة تفتح آفاقا جديدة للشركات والمستثمرين وتعزز الطاقة الفندقية

أكد الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مبادرة الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة، والتي انطلقت في أكتوبر الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، لاقت إقبالاً كبيراً من الشركات والمستثمرين، حيث تهدف إلى تعزيز الطاقة الفندقية ودعم الشركات العاملة في القطاع.

وقال هزاع - في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "النيل للأخبار" - إن المبادرة تستهدف دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة والمستثمرين في مجال الفنادق وأصحاب شركات السياحة التي تمتلك فنادق، مشيرا إلى إتاحة المبادرة للمستثمر الحصول على تمويل يصل إلى مليار جنيه كحد أقصى، أو ملياري جنيه للأطراف المرتبطة، من البنوك بفائدة متناقصة تبلغ 12%.

وأضاف "هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع بناء فنادق وغرف فندقية جديدة، أو تجديد وتطوير القائم منها، وتلزم المستفيدين منها تسديد ما قيمته 40% من إيراداتهم بالعملة الصعبة للبنوك حتى انتهاء قيمة القرض"، مؤكدا أن الدولة تقوم بدعم قطاع السياحة بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أوضح أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة دعماً كبيراً، مشيراً إلى احتمالية وضع استراتيجية مستقبلية وإطلاق مبادرات أخرى لدعم القطاع، خاصة في ظل الأداء القوي الذي حققته السياحة مؤخراً باستقبال ما يقرب من 15 مليونا و700 ألف سائح، بإيرادات بلغت 16 مليار دولار، 65% منها من السياحة الشاطئية.

وتوقع الدكتور هزاع أن تنظم الدولة المزيد من المعارض الترويجية الكبرى بصورة مكثفة، بهدف الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من الزوار.