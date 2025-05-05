مجلس جامعة حلوان الأهلية يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، اجتماع مجلس تسيير الأعمال، والذي ناقش عددا من الملفات الحيوية المرتبطة بتسيير العمل الجامعي واستعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025.

جاء ذلك تزامنًا مع قرب انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث أكد الدكتور قنديل، أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومهيأة تضمن سير الامتحانات بسلاسة مع الالتزام الكامل بالضوابط الأكاديمية، ومعايير الجودة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل للطلاب تجربة تقييم عادلة ومنضبطة.

وتناول المجلس، خلال اجتماعه، أبرز الترتيبات اللوجستية التي تقوم بها الكليات من تجهيز القاعات، وضمان جاهزية فرق الدعم الأكاديمي والإداري خلال فترة الامتحانات.

كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة تعزيز آليات التواصل مع الطلاب، وتهيئة مناخ يساعدهم على التركيز والتحصيل في هذه المرحلة الحاسمة.

ويأتي هذا الاجتماع كجزء من رؤية الجامعة في إدارة منظومة تعليمية ذكية تُراعي أدق التفاصيل، وتضع الطالب في قلب الاهتمام، فجامعة حلوان الأهلية، التي باتت تمثل نموذجًا فريدًا للجامعات الأهلية في مصر، لا تكتفي بتقديم برامج أكاديمية حديثة فقط، بل تُولي عناية خاصة بالمتابعة والتطوير المستمر لعناصر المنظومة التعليمية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، أن تماسك العمل المؤسسي، وسرعة الاستجابة، والتخطيط المسبق، هي ركائز أساسية تعتمد عليها الجامعة في تقديم تجربة جامعية تليق بتطلعات جيل جديد من الطلاب يسعون لتعليم مختلف، متطور، يفتح أمامهم آفاق المستقبل.

واختُتم الاجتماع، بتوصيات واضحة لتكثيف جهود الدعم والمتابعة، وضمان أعلى درجات الانضباط خلال فترة الامتحانات، بما يعكس هوية جامعة حلوان الأهلية ككيان أكاديمي جاد، ومرن، وملتزم بمعايير التميز في كل ما يُقدّمه.