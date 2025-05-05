كشف لغز العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بأرض زراعية في الفيوم

تمكنت مباحث الفيوم، من كشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة في أرض زراعية بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي، بعد 5 أيام من البحث.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بالعثور على جثة فتاة مقتولة، وملقاة داخل أرض زراعية، وعلى الفور تشكل فريقا، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن الجثة لفتاة - 35 سنة مقيمة بعزبة علام التابعة لقرية فيديمين مركز سنهور القبلية.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة غير شرعية بشخص يدعى (جمعة.م)، وحملت منه سفاحا، وعندما طالبته بالزواج تهرب منها بحجة أنه متزوج ولديه أطفال وبعد إلحاح الفتاة اتفق معها على مقابلتها وارتكب جريمته، ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.