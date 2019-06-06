إعدام 800 كيلو فسيخ ورنجة في أول أيام العيد بالشرقية وتحرير 42 محضرا

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة على الأغذية بالمديرية، حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بأنحاء المحافظة؛ للتفتيش على أسواق الأسماك والمنشآت الغذائية.

أسفرت الحملا عن إعدام 800 كيلو فسيخ ورنجة، والتي تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى تحرير 42 محضر جنحه صحية، وسحب 66 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات غلق منشأة غذائية بمدينة الزقازيق، بعدما تبين وجود خطر داهم بها يؤثر على الصحة العامة، فضلًا عن إدارتها بدون تراخيص.

من جانبه قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حملات مراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية، تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.