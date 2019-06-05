الأزهر يدين هجوم العريش: لن ينتزع الإرهاب فرحة العيد من قلوب المصريين

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وتقدم «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء الأربعاء، بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وأبدى «الأزهر»، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا فرحة يوم العيد من قلوب المصريين الذين جميعهم مصطفون خلف الأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب.

واستهدف هجوم إرهابي، فجر اليوم الأربعاء، كمين «البطل 14» بجنوب العريش في شمال سيناء، قبل دقائق من صلاة عيد الفطر، ليسقط عددًا من الشهداء بينهم الملازم أول عمر القاضي من قطاع العمليات الخاصة الذي رفض ترك الكمين وظل يتعامل مع الإرهابيين حتى نفدت ذخيرته.

يدين #الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة #العريش بمحافظة شمال #سيناء، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد ظابط وأمين شرطة و ستة مجندين. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 5, 2019

يؤكد #الأزهر تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى القضاء على #الإرهاب، كما يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد فالمصريين جميعا مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 5, 2019