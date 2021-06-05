رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يسعى لزيارة أمريكا لاستئناف العمل بمجمع كايسونج

قال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنه سيسعى لزيارة الولايات المتحدة في المستقبل القريب بحثا عن وسيلة لاستئناف العمل في المجمع الصناعي الكوري المشترك، والمغلق حاليا، في مدينة كايسونج الحدودية بكوريا الشمالية.

وأدلى سونج يونج جيل بهذا التصريح خلال اجتماع مع رابطة للشركات التي كانت تدير عمليات في المجمع الذي تم إغلاقه في شهر فبراير 2016 في أعقاب تجارب نووية وصاروخية أجرتها كوريا الشمالية، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ودعا أرباب الأعمال الحكومة إلى إيجاد طريقة لتعويض الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق مصانعهم التي كان يعمل بها عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين، لإنتاج سلع تحتاج إلى عمالة كثيفة، مثل الأحذية والساعات والأواني.

وأعرب سونج عن أمله في إقناع المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتوصل إلى تفاهم مع الجانب الكوري الشمالي.

ولم يفصح سونج عن مزيد من التفاصيل بشأن رحلته المرتقبة للولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن يسعى خلالها إلى تخفيف العقوبات الدولية والأمريكية لتمهيد الطريق من أجل استئناف التبادل الاقتصادي بين الكوريتين.