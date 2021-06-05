 الاتحاد الأوروبي: المملكة المتحدة تسحق بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاق بريكست - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: المملكة المتحدة تسحق بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاق بريكست

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 12:46 م | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 12:46 م

نقلت صحيفة "أيريش اندبندنت" عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لأيرلندا، ميرياد ماكجينيس قولها في مقابلة إن المملكة المتحدة تضطلع بـ"لعبة خطيرة للغاية" بتأجيج التوترات في أيرلندا الشمالية بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضافت الصحيفة أن بروتكول أيرلندا الشمالية لاتفاق بريكست، تسحقه المملكة المتحدة، التي وافقت عليه"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ونقلت الصحيفة عن ماكجينيس قولها إن ديفيد فروست، الوزير المسؤول عن علاقات المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، يحاول "قلب الأمور رأسا على عقب" و"تمزيق" اتفاق، ساعد في التفاوض بشأنه.

وتابعت "لا يمكن أن تتخلى عن اتفاق، صغته وصنعته ووقعته".

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