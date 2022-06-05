اليمن: انطلاق جولة جديدة من مشاورات فتح طريق تعز في الأردن

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، جولة مشاورات جديدة برعاية أممية، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن هذه الجولة ستعقد بشكل مباشر بين الوفدين، وهي امتداد لجولة المشاورات السابقة الخاصة بهذا الملف".

وأوضح المصدر أن الحوثيين "يسعون منذ الجولة الأولى للمشاورات، التملص من اتفاق فتح طرق تعز من خلال طرح أفكار لفتح طرق فرعية لا تسهم في التخفيف من معاناة سكان المدينة المحاصرة من قبلهم منذ سنوات".

وأكد المصدر أن الفريق الحكومي يرفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الحوثيون بشأن فتح منافذ فرعية في تعز(جنوب غربي البلاد)"، مشيراً إلى أن استمرارها "يهدد بإفشال حلحلة هذا الملف".

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون، العمل على إعادة فتح طريق في مدينة تعز.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوم أمس السبت، "إن السلطات في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية في الضواحي الشمالية للمدينة تمهيداً لفتح طريق بطول 12 كيلومترا".

وقال صلاح بجاش، محافظ تعز (معين من الحوثيين)، "إن الطريق التي سيتم فتحها ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين، خاصة المرضى والمواطنين الداخلين والخارجين للمحافظة".

وترعى الأمم المتحدة منذ نهاية مايو الماضي، جولة مشاورات في عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز وباقي المحافظات اليمنية، تنفيذاً لبنود الهدنة التي مددت في الثاني من يونيو الجاري، وتستمر حتى الثاني من أغسطس القادم.

وانتهت جولة المشاورات السابقة الشهر الماضي في عمان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الحكومة الشرعية، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها ويفرضون عليها حصارًا مطبقا منذ سنوات.