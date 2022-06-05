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وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز

الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني
الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني
أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:35 ص

شدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد، على أن القضية الرئيسية هي رفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدا ضرورة فتح طرقات تعز دون تأخير.
وتأتي تصريحات بن مبارك قبل استئناف الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان في وقت لاحق اليوم برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.
وقال مبارك - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) اليوم - "من الضروري فتح طرقات تعز دون تأخير"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين في هذا الشأن، وأشار إلى أنه ليس هناك أي ضغوط دولية على الشرعية من أجل تمديد الهدنة.
وأضاف أن فتح الطرقات والمعابر في تعز هو الاختبار الحقيقي أمام الهدنة الأممية في المرحلة القادمة، موضحا أن الهدف الرئيسي من تمديد الهدنة كان حرص الحكومة على تخفيف معاناة الشعب في كل اليمن.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أنه منذ بداية الهدنة لم تشهد البلاد أي التزام من قبل المليشيات الحوثية بالهدنة، موضحا أن 60 مليارا دخلت ميناء الحديدة منذ انطلاق تلك الهدنة، ولكن الميليشيات نهبتها ولم تسلم منها شيئا كمرتبات الموظفين.


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