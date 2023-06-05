مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع 849 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم، من انتزاع 849 لغما زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 16 لغما مضادا للأفراد، و124 لغما مضادا للدبابات، و708 ذخائر غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن فريق "مسام" نزع 6 ألغام مضادة للدبابات في محافظة عدن، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما جرى نزع لغمين مضادين للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و28 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وجرى نزع 80 لغما مضادا للدبابات و401 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رجوان بمحافظة مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

كما جرى نزع 14 لغما مضادا للأفراد و27 لغما مضادا للدبابات و 278 ذخيرة غير منفجرة و عبوة واحدة ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 4.838 لغما، وليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و919 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.