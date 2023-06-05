وزير الدفاع اليمني: السلام لن يتحقق إلا بردع ميليشيا الحوثي الإرهابية

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الإثنين، أن السلام لن يتحقق إلا بردع ميليشيا الحوثي الإرهابية الناكثة بالعهود والمواثيق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن؛ لبحث الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها في البلاد.

وأوضح الداعري - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن التخادم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة وبتخطيط من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي، عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب، منوهًا بأهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإرغام ميليشيا الحوثي وإخضاعها للسلام.