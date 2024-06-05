تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن حادثة هجوم أنصار الرئيس الإخواني محمد مرسي على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 7 أبريل 2013.

وقال خلال مقابلة لـ «Extra News»، مساء الثلاثاء، إن الاعتداء على الكاتدرائية -الكنيسة الأم- لم يحدث من قبل في التاريخ، مشيرا إلى أنه سبقها بأيام قليلة اعتداءات على منازل الأقباط وكنيستهم في أحداث الخصوص.

ولفت إلى تواجده في الإسكندرية وقت وقوع الحادث، معربا في الوقت ذاته عن استيائه من «التواطؤ» الذي سمح بوقوع هذا الاعتداء على الرغم من وجود حراسة على الكاتدرائية.

وتساءل: «كيف تم الاعتداء على الكاتدرائية وهي عليها حراسة؟ بعدها زارني بعض المسئولين يطيبون بخاطرنا؛ لكن أنا قلت إن هناك تواطؤا، وناس كثيرة زعلت مني».

وكشف البابا تواضروس عن محادثة دارت بينه وبين «مرسي» بعد الحادث، متحدثا: «قال لي إنها اعتداءات من بعض الناس وأنهم سوف يفعلوا ويسووا، لكن لم أقبل كلامه، حتى أنه قال إن الهجوم على الكاتدرائية هو اعتداء عليه شخصيًا! لكن طبعا لم أصدقه وكيف لي أن أصدق؟».