جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات في العالم وفق تصنيف QS World للعام الرابع على التوالي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن ظهور جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف QS World للعام الرابع على التوالي، حيث حافظت الجامعة على ترتيبها العالمي وحلت في المركز 1201-1400 عالميًا في نسخة التصنيف لعام 2025. كما حافظت الجامعة أيضًا على ترتيبها في نفس الفئة من مكانتها المحلية ضمن أفضل 15 جامعة مصرية تم تصنيفها في إصدار النسخة الـ21 من تصنيفات QS العالمية لعام 2025.

أكد الدكتور محمود ذكي أن الجامعة استطاعت الحفاظ على مكانتها الريادية الدولية ضمن الجامعات العالمية المصنفة كأفضل جامعات على المستوى الدولي من خلال أحد أهم مؤسسات التصنيف الدولي العالمي للجامعات QS، مشيرًا إلى أن ملف التصنيفات الدولية يحظى بأولوية قصوى، حيث تلتزم الجامعة بالعديد من السياسات الداعمة للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الارتقاء بمعايير جودة الأبحاث، من خلال التعاون مع الجامعات العالمية المتقدمة. وأوضح أن خطة الجامعة الاستراتيجية تستهدف تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة، لدعم قدراتها التنافسية بين الجامعات، موضحًا أن ذلك يأتي نتاج جهود كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالمنظومة.

جدير بالذكر أن التصنيف البريطاني QS World يعد تصنيفًا سنويًا للجامعات حول العالم، ويعتبر واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، حيث يقوم بتصنيف ما يقرب من 1500 جامعة على مستوى العالم، معتمدًا على نتائج تحليل 17 مليون ورقة بحثية وآراء أكثر من 280,000 من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال على مستوى العالم. وهو التصنيف الوحيد من نوعه الذي يركز على قابلية التوظيف والاستدامة.