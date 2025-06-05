مطالبات في الكنيست بفصل النائب أيمن عودة لتأييده غزة

قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير النائب أيمن عودة، بأن 70 نائبا في للكنيست الإسرائيلي وقعوا على عريضة، تطالب بفصله من عضويتها، وذلك على خلفية تصريحاته المؤيدة لغزة والأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وبادر إلى تقديم هذه العريضة النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون، الذي أصدر بيانا قال فيه، إنه "جمع توقيع 70 عضوا على عريضة تطالب بفصل عودة من الكنيست"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال بؤورون: "الشعب اليهودي سينتصر على غزة"، مضيفا "غضب أعضاء الكنيست هؤلاء على عودة بعد أن قال في كلمة له خلال مظاهرة نظمت السبت الماضي، بأن غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار الشامل، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال".

وعقب عودة في بيان له، أن رأيه "يمثل الضمير الإنساني" وأنه "يحظى بدعم الغالبية الساحقة من شعوب العالم، بينما لا أحد من الموقعين على العريضة أدان قتل الأطفال في غزة، بل إن جزءا منهم دعوا الى محو غزة كليا".

واضاف: "سأقف ومعي القوى الوطنية وكل إنسان ديمقراطي وصاحب ضمير وسنتصدى بثقة وقناعات راسخة لهذه الحملة المسعورة".



