يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات، استعدادا للوقوف، اليوم الخميس، على صعيده الطاهر، وأداء ركن الحج الأعظم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 5ر1 مليون حاج من خارج البلاد وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.



وقدم المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة غسان النعيمي رقما تقريبيا لعدد الحجاج الأجانب هذا العام، دون التطرق إلى عدد حجاج الداخل.

ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات الطوارئ الخاصة للقيام بدورها ضمن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه استمع لشرح من قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق محمد بن مقبول العمري، تطرق فيه لجهود القوات في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطة الأمنية للحج، إضافة إلى دور القوات في حفظ النظام والإسهام في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.



كما اطلع على تفاصيل الخطة التشغيلية لقوات الطوارئ الخاصة في منشأة الجمرات.



وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد اطلع على الأعمال التطويرية التي تسهم هذا العام في تعزيز سلامة الحجاج وتيسير حركة الحشود في منشأة الجمرات منها تهيئة 6 مباني للخدمات المساندة، و11 مبنى مخصصا للسلالم الكهربائية، تضم 386 سلما كهربائيا إلى جانب المشايات الكهربائية، إضافة إلى الوسائل المستخدمة لتلطيف الهواء ضمن مشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري في الساحة الشرقية لمنشأة الجمرات، بحسب واس.