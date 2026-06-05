محافظ أسوان يفتتح فعاليات مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة

افتتح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة، والتي تهدف إلى دعم الحركة الفنية والثقافية، وإتاحة فرصة متميزة لأصحاب المواهب الإبداعية في الأماكن العامة، بما يسهم في نشر البهجة وتعزيز التفاعل المجتمعي بين أهالي المحافظة وضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية.

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود، نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بالإضافة إلى يوسف محمود، مدير عام الثقافة، وسط مشاركة واسعة من الفنانين والمبدعين في أجواء احتفالية عكست المكانة الحضارية والثقافية لعروس المشاتي.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على دعم الأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق الفعاليات التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات النشء والشباب.

إشادة بالدور التنويري للثقافة

وأشاد محافظ أسوان بالدور التنويري الذي تقدمه وزارة الثقافة، وهذه المبادرة الرائدة التي ترتكز على ثقافة الشارع لتجسيد رسالة مهمة مفادها أن الثقافة والفن يهدفان إلى توحيد الشعوب، وهو ما تجلى في مشاركة السائحين الذين أعربوا عن انبهارهم بهذه الفعاليات، والتي سيتم تنظيمها بشكل مستمر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مدار فصل الصيف.

وتضمن برنامج المبادرة تقديم مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مميز لفرقة توشكى للفنون التلقائية، التي قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث الشعبي الأصيل، نالت إعجاب الحضور وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين والزائرين.