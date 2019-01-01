الجمعة 5 يوليه 2019 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في محافظة حجة اليمنية

عدن- أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 7:51 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 7:51 م

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) باستهداف المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميلشيا الحوثي الانقلابية في ذات المنطقة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي نفذت يوم الثلاثاء الماضي عدة غارات جوية استهدفت إحداها عربة قتالية للميلشيا في منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بني حسن بمديرية عبس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك