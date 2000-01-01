التصريح بدفن جثة طالب سقط من أعلى عقار في أبو النمرس

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه بعد ان اختلال توازنه أثناء لهوه بطائرة ورقية مما أدى إلى سقوطه من أعلى عقار في منطقة أبو النمرس بالجيزة، واستمعت النيابة الى أسرة الطفل وتبين عدم وجود شبة جنائية في الواقعة.



تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بسقوط شخص من علو بقرية شبرامنت في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثة طالب، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي باللهو بطائرة ورقية أعلى العقار محل سكنه، اختل توازنه مما تسبب في سقوطه ومصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.