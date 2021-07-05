الكرملين: روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في المناطق الحدودية الأفغانية، خاصة عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، بقوله: "بالطبع عقب انسحاب الأمريكان وحلفائهم من أفغانستان، أصبح الوضع في البلاد يشكل قلقا بالغا بالنسبة لنا، ونراقب الوضع هناك عن كثب وللأسف توجد حالة من عدم الاستقرار".

وأوضح أن الجيش الروسي وقوات حرس الحدود، سيراقبون الوضع في المناطق الحدودية لأفغانستان وسيتخذون القرارات المناسبة، إلا أنه لم يؤكد ما إذا كانت روسيا سترسل مزيدا من القوات لمساعدة طاجيكستان في حماية حدودها مع أفغانستان.

وأعلن المكتب الصحفي لقوات حرس الحدود التابع للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان اليوم، أن أكثر من ألف قوة من القوات الأفغانية تراجعت إلى طاجيكستان بعد اشتباكات مع حركة طالبان.