السجن 5 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات بالإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الأربعاء، "ع.ب.ج"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 22270 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي الشرطة اتصالًا من أحد المصادر السرية مفاده قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وبترصد تحركاته تم ضبطه.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات، وتفتيش شخص ومسكن المتهم عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي بداخله 27 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، تبين من تقرير المعمل الكيميائي، أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم هي لمخدر الحشيش وتزن 50 جراما.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: "أيمن مصطفى الصحن، وجلال فتحي عمار، وسكرتير الدائرة القضائية بمحكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم".