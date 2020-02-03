اليمن: وصول رحلتين جويتين من السعودية إلى مطار صنعاء

أفاد مصدر ملاحي يمني، اليوم الأربعاء، بوصول رحلتين جويتين تجاريتين من السعودية إلى مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية ، للمرة الأولى منذ عام 2016.

وقال المصدر الملاحي في مطار صنعاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت اليوم إلى مطار صنعاء، قادمة من السعودية، تقل 150 حاجا يمنيا عادوا إلى بلادهم بعد أدائهم مناسك الحج والعمرة".

وأضاف المصدر، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "طائرة أخرى وصلت من السعودية إلى مطار صنعاء، مساء الثلاثاء، تقل نحو 270 حاجا يمنيا".

ولفت المصدر إلى أن "هذه أول رحلتين تصلان مطار صنعاء من السعودية، منذ حظر الرحلات التجارية بالمطار عام 2016 من قبل التحالف الذي تقوده الرياض".

وفي 17 يونيو الماضي، أقلعت رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة السعودية، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وشهد العام الماضي إعادة تشغيل ثلاث رحلات جوية أسبوعية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى وجهة واحدة فقط هي مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، بعد توقف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء منذ أكثر من سبع سنوات، جراء حصار فرضه التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وضاعف التحالف العربي، مؤخرا، عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، إلى ست رحلات، وسط مساع دولية وأممية متكررة لحل أزمة اليمن، خصوصا الملفات الإنسانية.