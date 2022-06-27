السعودية: رفع العلاقات بين مصر وتركيا ينعكس إيجابا على المنطقة

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أكدت المملكة العربية السعودية أن رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا ينعكس إيجابا على المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان ليل الثلاثاء/الأربعاء عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة إلى مستوى السفراء.

وأشادت بهذه الخطوة "التي ستنعكس إيجاباً في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها في القاهرة.