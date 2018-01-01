وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات.

وتشهد نقابة الصحفيين بالإسكندرية غدا الخميس، حملة طبية مجانية للكشف المجاني ضمن مبادرة 100 يوم صحة، تتضمن الكشف عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الفرق الثابتة والمتنقلة تجوب شوارع الإسكندرية، وتواصل أعمالها بنجاح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وزائري الإسكندرية، وذلك وسط إقبال متزايد من المواطنين.

وأضافت أن المبادرة يتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة.