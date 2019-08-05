مدير أمن كفرالشيخ يعتمد أكبر حركة تنقلات داخلية

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، أمس، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أكبر حركة تنقلات داخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية.

وقد شملت الحركة، تسكين اللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الزعفراني، مامورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.

كما تضمنت الحركة تعيين العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ "دسوق - فوه - مطوبس"، والعقيد محمد رافع رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، مفتشاً بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو الشراكي، مديراً لمكتب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والرائد علاء سكران، رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والرائد أحمد حجازي، رئيسًا لمباحث الترحيلات.

كما تم الإبقاء على، العقيد توفيق جاد، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول وبيلا وبلطيم، والمقدم محمد عماد، رئيسًا لمباحث الأموال العامة بالمديرية، والرائد محمد أبو الخير، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد مصطفي منيسي، رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية.

كما شملت الحركة بالنسبة لرؤساء المباحث تسكين: الرائد محمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد أحمد ابوعريضة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة فوه، والنقيب خيري الشرقاوي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض، الرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والنقيب أحمد عمر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والنقيب محمد هانى عصر، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الحامول.