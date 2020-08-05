سفير مصر في لبنان: انتهينا من إجراءات نقل جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت

قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن التواصل مع الجالية المصرية يكون بثلاث طرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء، أن الوسيلة الأولي هي رابطة الجالية المصرية، والطريقة الثانية عبارة عن مجموعة من تجمعات المصريين التي اعتمدت عليها السفارة خلال ازمة كورونا لتقديم المساعدات الغذائية، والطريقة الثالثة هي المؤسسات المصرية في لبنان كالبنك الأهلي وجامعة بيروت العربية، بالإضافة إلى وجود خط ساخن في السفارة لتلقي الإتصالات.

وأوضح أن السفارة تواصلت مع أهالي الضحايا المصريين، ذاكرًا أنها انتهت من إجراءات نقل الجثامين.

وأعلن إطلاق مصر جسر جوي، لتقديم الأدوية والمواد الطبية والمواد الإغاثية والغذائية للبنان، ودعى «علوي» المصريين لمتابعة صفحة السفارة المصرية في لبنان، للإطلاع علي المستجدات، موكدًا أن الصفحة تتحدث علي مدار الساعة.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.