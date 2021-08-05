 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الخميس 5 أغسطس 2021 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:51 ص

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك