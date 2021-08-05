عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.