عون: استخدام إسرائيل سلاحها الجوي في قصف قرى لبنانية يظهر وجود نوايا عدوانية تصعيدية

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، استخدام اسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006، مؤكدا أنه يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته.

وقال عون، في تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم، إن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

واعتبر أنّ تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لابد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.

ووفق الرئاسة، أطلع الرئيس عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن سلاح الجو التابع له قصف "مواقع الإطلاق والبنية التحتية المستخدمة للإرهاب في لبنان التي أطلقت منها صواريخ".

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء أمس الأربعاء أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان بـ92 قذيفة بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل.