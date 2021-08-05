فيديو: طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لإطلاق الصواريخ في لبنان للمرة الأولى منذ سنوات

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد توجيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الخميس، ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان رداً على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل في تصعيد للأعمال العدائية عبر الحدود وسط تزايد التوتر مع إيران.



وسقط الصاروخان، يوم الأربعاء، على منطقة خالية في شمال إسرائيل وتسببا في حرائق بأحراش في المنطقة الحدودية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي انطلق من منطقة في جنوب لبنان تحت سيطرة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.



وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس إن «الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل خلال الليل، وهي الأولى منذ عام 2006، أظهرت وجود نوايا عدوانية تصعيدية تجاه لبنان».



وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الضربات «انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في جنوب لبنان».





