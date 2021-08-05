دبلوماسي إسرائيلي: نحن على تواصل مع كل الدول العربية تقريبا ومنها العراق

أعلن المدير المنتهية ولايته لوحدة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية حاييم ريجيف، أن إسرائيل على تواصل مع جميع الدول العربية تقريبا، بما فيها العراق.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، عن الدبلوماسي الإسرائيلي رفيع المستوى، قوله خلال موجز صحفي عقده في القدس، إن الوزارة تجري بعض أنواع الاتصالات مع جميع الدول العربية تقريبا، منها دول مصنفة رسميا بالمعادية، مثل العراق، لكن دون أن يشمل ذلك لبنان وسوريا واليمن.

وأضاف الدبلوماسي الذي سيترأس بعثة إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي: "خلال السنوات الـ20 الماضية، كانت وزارة الخارجية دائما على تواصل مع جميع اللاعبين تقريبا في العالم العربي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكر ريجيف الذي يعتقد أنه لعب دورا ملموسا في إبرام "اتفاقات أبراهام" إلى أن نصف السكان العرب تقريبا يقيمون حاليا، نتيجة لتوقيع هذه الاتفاقات، في دول لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ورجح الدبلوماسي أن السبب الرئيسي الذي يدفع الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب يكمن في أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحارب علنا إيران ووكلائها، ولديها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة".

وتابع: "إننا جسر إلى الأمريكيين".

وأقر ريجيف بأن عوائق ملموسة لا تزال قائمة في هذا الصدد، منها مسألة الحرم القدسي التي وصفها بأنها "حساسة جدا".

ولفت الدبلوماسي إلى أن التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير حول القدس وغزة في مايو الماضي أضر بالجهود الإسرائيلية الرامية إلى توطيد اتفاقات أبراهام، غير أن العملية عادت الآن إلى مجراها، مؤكدا أن الخارجية الإسرائيلية وضعت خطة لمدة أربع سنوات لتعميق وتوسيع اتفاقات أبراهام.