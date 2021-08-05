سعد لمجرد عن اتهامه بالاغتصاب: لا يجب أن يتدخل الجمهور في حياة الفنان

رد المطرب سعد لمجرد، على إثارته للجدل على مدار الفترات الماضية، لا سيّما بعد صدور أمر من محكمة الاستئناف في فرنسا قبل أشهر، بإعادة محاكمته بتهمة اغتصاب كانت موجهة له منذ عام 2016.

وقال لمجرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن الجمهور يجب أن يحب الفنان من أجل فنه فقط، دون أن يدخل في حياته الشخصية، موضحًا أن المواطن العادي لا يحب أن يتدخل أحد في شؤونه.

وأضاف أن ما تم تداوله ضد عبر هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتمدت على معلومات غير صحيحة على الإطلاق، واصفًا ما جرى معه بأنه كان "موجة متعمدة".

وفيما أشار لمجرد إلى أنه نسي هذه الأزمة، وتمنى وقف الحديث عن هذه الأزمة، فقد أكد أنه بصدد تنظيم حفلات في مصر خلال العام المقبل.

يُشار إلى أن قضية لمجرد كانت قد أُحيلت إلى محكمة الجنح في إبريل عام 2019، وتم تخفيف التهمة من الاغتصاب إلى الاعتداء الجنسي ولكن مع تقديم طلب النيابة العامة الفرنسية، طلب بإعادة الاتهام تحت بند الاغتصاب مرة أخرى، تم إصدار أمر بمحاكمته على هذا الأساس.