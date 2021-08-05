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محمود عباس يشكر الجزائر على جهودها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:03 م
تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالشكر لدولة الجزائر على الجهود والمساعي التي تبذلها دعما للقضية الفلسطينية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى اليوم الخميس "مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، (الذي) شكر فيها الجزائر شعبا ورئيسا وحكومة على الجهود والمساعي التي تبذلها ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

كان تبون أكد في وقت سابق ان القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية للجزائر، مشددا على أن بلاده لن تهرول للتطبيع ولن تباركه، تعليقا على قيام بعض الدول العربية بربط علاقات مع إسرائيل.

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