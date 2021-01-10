 الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: الحكومة مدعوة لحضور الجلسات لما لديها من معلومات وإحصائيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: الحكومة مدعوة لحضور الجلسات لما لديها من معلومات وإحصائيات

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:47 م
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني دعوة ومبادرة رئاسية، وبالتالي يرحب بها الجميع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن اللائحة تتضمن دعوة الحكومة لحضور الجلسات لما لديها من معلومات وإحصائيات.

وعبر عن الثقة الكاملة في حرص الحكومة على إيضاح الصورة عندما تكون الصورة في إيضاح.

ولفت إلى أن الحوار الوطني له سياق مختلف عن أي سياق آخر في المنطقة أو على الصعيد الدولي.

ونوه بأن الحوار يأتي في ضوء دولة مستقرة، وتشهد تنمية كبيرة، ولديها دستور جيد ومُطبق.

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