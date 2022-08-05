رئيس الوزراء الهنغاري: استراتيجية الغرب تقلص فرص السلام في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن استراتيجية الغرب تعمل على توسيع الصراع في أوكرانيا وتقليل فرص التوصل إلى حل سلمي.

وقال أوربان، متحدثا في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في دالاس: "في رأيي، إن استراتيجية قادة العولمة توسع الحرب وتطيل أمدها، وبالتالي تقلل من فرص السلام".

وكرر أوربان الفرضية السابقة القائلة بأنه بدون مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة "لن يكون هناك سلام في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال أوربان، متحدثا في خطاب سنوي في مدينة بايلي توسند الرومانية، إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تهز موسكو، وإن أوروبا خسرت بالفعل أربع حكومات وهي في أزمة اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية فقدت فرصتها للتوسط في الصراع في أوكرانيا، لأنهم فشلوا في تطبيق اتفاقيات مينسك.