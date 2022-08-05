الأطباء تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه ومتابعته لقضايا الأطباء

* الدكتور حسين خيري: الرئيس السيسي حريص على تطوير المنظومة الصحية ونطالب الحكومة سرعة الإستجابة بتنفيذ توجيهات الرئيس

* الدكتور أحمد حسين: ننتظر دعوة رئيس الوزراء للاجتماع الموسع الذي طلبته نقابة الأطباء منذ شهور

طالعت نقابة أطباء مصر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لبحث مستجدات المنظومة الصحية، و ترقبت نقابة أطباء مصر نتائج الاجتماع والتي صرح بها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وتمثلت في توجيهات الرئيس السيسي، ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، إضافة إلى تأكيدات الرئيس السيسي على تطوير المنظومة الصحية بما يتيح تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري.

وعلق د. حسين خيري نقيب الأطباء على نتائج الاجتماع، بأن الرئيس السيسي دائما يحرص على تطوير المنظومة الصحية ويتابع عن قرب قضايا الصحة، وهذا ينعكس في توجيهات الرئيس للحكومة فيما يخص قطاع الصحة، وكرر الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مطالبته للحكومة المصرية بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بتحسين أحوال الأطباء والفريق الطبي بالتوازي مع توفير الإمكانيات والتجهيزات الطبية.

من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن الأطباء يثمنوا متابعة الرئيس السيسي لمشكلاتهم وحرصه على وضع حلول لها، وأضاف أن توجيهات الرئيس في الاجتماع الأخيرة تؤكد إدراكه لجذور مشكلات الأطباء، وطالب حسين رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بسرعة الدعوة لاجتماع موسع برئاسته والذي تقدمت نقابة الأطباء بطلب لعقده منذ عدة شهور، ووضح د. أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام أن النقابة العامة للأطباء قد تقدمت بطلب منذ عدة شهور بعقد اجتماع برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات والوزارات المعنية المختلفة مثل وزارات الصحة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والبيئة وهيئة الحماية المدنية وحماية المستهلك إضافة إلى نقابة الأطباء، وذلك للتنسيق ووضع حلول للمشكلات التي يواجهها الوسط الطبي مثل الإعتداءات المتكررة على المستشفيات ومشكلات التكليف وتراخيص المنشآت الطبية وغيرها.

وأضاف د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، في ضوء مستجدات اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، ستكرر الطلب لرئيس الوزراء بعقد هذا الاجتماع.