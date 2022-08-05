ما حقيقة احتراق برجين بسكانهما في إسرائيل؟

انتشر في مصر والوطن العربي على نطاق واسع، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، منشورات حول نشوب ‏حريق هائل يلتهم برجين سكنيين في تل أبيب هما برج بن جوريون وبرج حانوكا، ما أسفر عن احتراق 17 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.



وصاحبت هذه الأخبار مقاطع فيديو وصورة تظهر حريق هائل يأكل أحد الابراج ساعدت على انتشارها صفحات كثيرة غير إعلامية أو رسمية، فهل تعرضت إسرائيل لحريق كارثي بالفعل؟



* فيديو الانفجار قديم



تداول رواد فيس بوك في مصر والوطن العربي هذا الفيديو على نطاق واسع باعتباره يظهر الانفجار الذي إلى الحريق للبرج السكني في اسرائيل، لكنهم لم يلاحظوا أن الانفجار بدا وكأنه في مكان منخفض قريبا من الأرض وليس في مبنى سكني وساعد على إحكام الخدعة وضع التصوير عن بُعد.



الحقيقة هي أن هذا الفديو في اسرائيل بالفعل ولكنه قديم وتم تصويره في 14 سبتمبر 2021، لحريق اشتعلت النيران في حراج سيارات في شارع تسيفيرا، احترقت بداخله السيارات وتسببت في ضوضاء انفجارات عالية، حتى أن أحد المواطنين قال إن منزله اهتز بالكامل بسبب شدة الانفجار، فيما لم تقع أية إصابات، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت".

* صورة البرج المحترق في الإمارات!

أجرت "الشروق" بحثا عكسيا على جوجل وفيس بوك للصورة التي انتشرت لبرج كامل تشتغل فيه النيران التقطت لكارثة احتراق ناطحة سحاب (أبكو) السكني في مدينة الشارقة الإماراتية، في 6 مايو عام 2020، متسبباً في سقوط أجزاء من البناية على سيارات في شوارع حولها، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق المكون من 38 طابقا، مقابل تعرض 7 أشخاص لإصابات خفيفة، حسبما نشرته صحيفة "الإمارات نيوز".



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* صورة رجل الإطفاء في حريق بالكويت!

صورة رجل الإطفاء الذي يظهر وهو يخرج من جحيم النيران المشتعلة خلفه التقطها المصور لوكالة الصين الرسمية "شينخوا"، في 31 مارس الماضي، لرجال الإطفاء يكافحون حريقًا في سوق المباركية التراثي في مدينة الكويت، والذي نتج عنه إصابة 14 في السوق التاريخي السياحي نتيجة احتراق عشرات المحال التجارية، والدفع ب 8 فرق إطفاء لاخماد الحريق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



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* صورة السيارات المتفحمة نتيجة صواريخ المقاومة على تل أبيب 2021

أما صورة السيارتين المتفحمتين فوق بعضهما، فهي صورة قديمة ترجع للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في 11 مايو عام 2021، وهي نتاج صواريخ كتائب «القسام» التابعة لحركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت على مدينة تل أبيب بـ 130 صاروخا ردا على استهداف إسرائيل برجا سكنيا يعتبر من أحد أبرز معالم قطاع غزة.



وقتها نشر إعلام الاحتلال صورة السيارتين ضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق أثار الهجوم الصاروخي الفلسطيني الذي جاء رداً على هجمات الإسرائيلية.



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* صورة الحريق الأرضي تخص غابات أمريكا

أما صورة سيارة البوليس التي يظهر أمامها قطعة من الجحيم على الأرض، فهي قديمة والتقطت في 15 ديسمبر عام 2018، ونشرتها صحيفة (ايه بي سي) نيوز الأمريكية، لحرائق غابات كاليفورنيا، وهي صورة من تصوير مايك اليانسون لوكالة الأنباء الفرنسية.



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* لا توجد أخبار "عبرية" عن الواقعة

تحققت "الشروق" بعد تغيير منطقة ولغة البحث على جوجل من العربية إلى العبرية، من عدم وجود أي نتائج بحث بالعبرية عن (حريق_تل أبيب_إنفجار) كما لم تظهر محركات البحث العربية أي اخبار عن الحريق المزعوم من مصادر موثوقة، ولا يوجد غير الفيديوهات المنشورة من صفحات خاصة غير موثقة إعلاميا.



وكذلك الحال في موقعي تويتر وانستجرام، حيث أجرت" الشروق" بحثا معمقا ولم تجد حسابا إسرائيليا سواء خاص لمستوطنين أو عام يؤكد الحريق المزعوم.