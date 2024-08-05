لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى 12 أغسطس

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قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، تمديد إلغاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 12 أغسطس، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

ودعت دول غربية وعربية عدة رعاياها إلى مغادرة لبنان، على وقع فصل جديد من فصول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، والذي بلغ ذروته بعد عشرة أشهر من تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين الطرفين.

وجاء التصعيد الأخير بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتلا ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ويخشى المغادرون إغلاق المطار في حال حصول ردّ ثم ردّ على الردّ.

كما يخشون اتساع العمليات العسكرية المحصورة إلى حدّ بعيد منذ قرابة عشرة أشهر في الجنوب اللبناني.

ومدّدت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا تعليق الرحلات حتى الثلاثاء، وستقطع الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتباراً من الاثنين. وستلغي شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الليلية الى بيروت مؤقتاً.