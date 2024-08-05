وزير الاتصالات يشهد انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى لأكاديمية الأمن السيبرانى

- الأكاديمية تستهدف تدريب 1300 متدرب خلال شهرين على التوعية بمهارات وأساسيات الأمن السيبرانى

- توقيع اتفاقيتى تعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركتى سايبر إكس CYBERX وبرق للأنظمة BARQ Systems لتقديم دورات توعوية فى مجالات الأمن السيبرانى‎

- وزير الاتصالات: البرنامج التدريبى يهدف إلى رفع الوعى حول الأمن السيبرانى لدى مختلف فئات المجتمع

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى لأكاديمية الأمن السيبرانى لتدريب النشء والشباب بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية؛ حيث يهدف البرنامج الذى ينفذ بالتعاون بين المعهد القومى للاتصالات والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى نشر الوعى المجتمعى حول التواجد الأمن على الإنترنت من خلال التدريب على مهارات وأساسيات الأمن السيبرانى، وطرق الوقاية من الهجمات السيبرانية، وحماية الخصوصية والبيانات من خلال توفير التدريب المجانى على مدار شهرين لنحو 1300 متدرب من مختلف المراحل العمرية بدءا من 12 عاما وحتى طلاب الجامعات والخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية والجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.

حضر فعاليات الاطلاق؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

هذا ويتضمن البرنامج التدريبى للأكاديمية مسابقات ومحاضرات تم اعدادها خصيصاً لتناسب كل مرحلة عمرية مستهدفة ‏بواسطة خبراء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات، وشركة سايبر إكس CyberX الرائدة والمتخصصة فى مجال التوعية بالأمن السيبراني، وشركة برق سيستمز الرائدة والمتخصصة فى نشر وصيانة حلول الأمن السيبرانى والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

كما يتضمن البرنامج فى المراحل الموجهة للفئات العمرية المتقدمة أنشطة عملية وألعاب تفاعلية باستخدام الواقع الافتراضى virtual reality أعدت خصيصاً للتوعية بالأمن السيبرانى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على الاهتمام العالمى بمجال الأمن السيبرانى نتيحة لتزايد الأخطار التى تمثلها الهجمات السيبرانية على مختلف القطاعات خاصة مع تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية فى تقديم مختلف وادارة المرافق؛ مشيرا إلى اهتمام الدول حول العالم ببناء القدرات فى مجال الأمن السيبرانى لكونه جزء من الأمن القومى لكل الدول؛ موضحا أن الأمن السيبرانى جاء ضمن محاور الأمن القومى فى برنامج الحكومة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيم سلسلة من الفعاليات من ضمنها هذا البرنامج التدريبى لرفع الوعى حول الأمن السيبرانى ومخاطره لدى مختلف فئات المجتمع واعداد كوادر منذ الصغر قادرة على التعامل مع أخطار الأمن السيبراني؛ موضحا أن البرنامج فى المرحلة الأولى يستهدف رفع درجة الادراك لدى النشء وصغار السن حول أهمية الأمن السيبرانى وأخطاره، بينما يستهدف فى المراحل التالية اكتشاف المواهب والقدرات المتميزة فى مجال الأمن السيبرانى من طلاب الجامعات والخريجين بهدف توسيع قاعدة الكوادر المتخصصة والخبراء فى هذا المجال؛ موجها الشكر للشركات الشريكة فى رعاية هذا البرنامج.

كما دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت والطلاب الملتحقين بالمرحلة الأولى من البرنامج التدريبى لأكاديمية الأمن السيبرانى لتدريب النشء والشباب. أكد خلاله على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير التدريب على أعلى مستوى وبما يتواكب مع التطور التكنولوجى العالمى، فيما أبدى الطلاب اهتمامهم بالموضوعات المقدمة من خلال البرنامج التدريبى واهتمامهم بدراسة مجال الأمن السيبرانى مستقبلا والتخصص فيه.

هذا وتستمر فعاليات التدريب على مدار 8 أسابيع حيث يقضى المتدرب أسبوع واحد (5 أيام عمل) هى مدة البرنامج لكل 50 متدرب يكتسب خلاله مهارات الاستخدام الأمن لوسائل التواصل الاجتماعى، والتواجد على شبكات WiFi العامة، والوقاية من التحرش الإلكترونى، ومخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية، والهندسة الاجتماعية، وأمان رموز الاستجابة السريعة (QR code)، وأمان الإنترنت.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أنه سيتم تقديم البرنامج التدرببى على 3 مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تدريب 400 طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى ‏‏من عمر 12 سنة إلى 17 سنة فى مقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية، فيما تستهدف المرحلة الثانية تدريب 450 طالب جامعى فى مركز إبداع مصر الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تستهدف المرحلة الثالثة 450 خريج جامعى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة على أن يتم التوسع مستقبلاً ليشمل مراكز ابداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم منح المتدربين شهادة من المعهد القومى للاتصالات عقب انتهاء فترة التدريب.

كما أوضح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس وليد زكريا رئيس المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشركات أن إطلاق هذا المعسكر التدريبى يأتى فى إطار العمل المستمر على حماية الأطفال والشباب من مخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت، وذلك من خلال زيادة التوعية بالأمن السيبرانى أو أمن الإنترنت، وكيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة على النحو الذى يسهم فى إعداد أجيال واعية ومدركة لأهمية الالتزام بمبادئ الأمن والسلامة عند استخدام الإنترنت الذى أصبح لا غنى عنه فى شتى مجالات الحياة، مضيفا أن هناك دراسة لمعهد DQ للذكاء الرقمي، كشفت عن أن هناك الكثير من الأطفال على مستوى العالم تعرضوا لمخاطر سيبرانية مختلفة.

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقيتى تعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركتى سايبر إكس (CYBERX)، وبرق للأنظمة(BARQ Systems)؛ حيث تمثل أكاديمية الأمن السيبرانى لتدريب النشء والشباب نموذجا للتكامل بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع الشركاء من القطاع الخاص.

وتنص الاتفاقيتان على تقديم دورات توعوية فى مجالات الأمن السيبرانى والتقنيات المتقدمة لدعم طلاب المراحل العمرية من قبل الجامعى وحتى مرحلة شباب الخريجين فى فروع مراكز المعهد فى المحافظات المختلفة المشاركة فى التدريب التقنى للمتدربين وتوفير احتياجات طلاب وخريجى البرامج التدريبية المختلفة. بالإضافة إلى القيام بالتدريب الوظيفى للذين تم تدريبهم من خلال المعهد حسب احتياج كل شركة والتعاون أيضا فى الاستشارات والأبحاث العلمية.

كذلك تنص الاتفاقية بين المعهد وسايبر إكس (CYBERX) على استخدام منصة HUBx وإتاحة المحتوى التدريبى وكذلك المخرجات من كل دورة تدريبية.

وقع الاتفاقيتين الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، فيما وقع من جانب شركة سايبر إكس (CYBERX)؛ السيدة /ريم الزامل مؤسس شريك ومدير إدارة الشركة.

ووقع من جانب شركة برق للأنظمة؛ فرح سويلم الرئيس التنفيذى للمجموعة لشئون الأفراد والاستدامة والتدريب وذلك نيابة عن المهندس محمود سليمان - المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة برق للأنظمة.

الجدير بالذكر أنه سيتم توفير وسائل انتقال من أماكن مختلفة فى القاهرة والجيزة للتسهيل على المتدربين الملتحقين بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبى والتى سيتم عقدهما فى القرية الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة.