الصين تقدم 3 ملايين دولار للأونروا في غزة

قدمت الصين تبرعا بقيمة 3 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم جهودها الإنسانية الطارئة في غزة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا يوم الأحد أن زينج جيكسين، رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، قام يوم الخميس بتوقيع اتفاقية التبرع مع نائبة المفوض العام للدعم التشغيلي للأونروا أنطونيا ماري دي ميو، حسبما قال المكتب في بيان.

وقال زينج إن الصين كانت دائما تدعم الأداء الفعال للأونروا في تنفيذ مهامها، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم عمل الوكالة، مشيرًا إلى أن الصين قدمت مساعدات نقدية طارئة للوكالة بعد اندلاع الصراع في غزة العام الماضي.

وأضاف زينج أن الصين ستواصل تنفيذ مبادرة الأمن العالمي والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء القتال في غزة في أقرب وقت، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي، وتنفيذ حل الدولتين.

وعبرت دي ميو، نيابة عن الأونروا، عن شكرها للدعم المستمر من الصين وقالت إن مساهمة الصين كانت حاسمة.

كما أعربت عن استعدادها لتعزيز التعاون مع الصين لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.