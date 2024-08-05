بلينكن يحث الجيش السوداني على المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي، الاثنين، مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على ضرورة مشاركة الجيش السوداني في محادثات وقف إطلاق النار هذا الشهر في سويسرا.

وقال البرهان في وقت لاحق على منصة إكس: «تلقيت اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثت معه عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات. وأبلغته بأن المليشيا المتمردة تحاصر وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم»، بحسب وكالة رويترز.

وردا على دعوة حديثة لحضور مفاوضات جنيف، قالت الحكومة السودانية أنها أوضحت أن أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني.

لكن الحكومة طلبت عقد اجتماعات مع مسئولين أمريكيين لمناقشة جدول أعمال المحادثات.

ومن المتوقع أن تكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، أول محاولة كبرى منذ أشهر للتوسط بين الجانبين المتحاربين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.